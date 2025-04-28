Пхеньян, 28 апреля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. В честь военнослужащих КНДР, принимавших участие в операции по освобождению Курской области, в Пхеньяне установят памятник боевой славы. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Roman Harak Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что памятник военным подвигам восславит героизм «гордых сыновей» Народно-Демократической Республики. Также к могилам отдавших свои жизни воинов будут возложены цветы с пожеланиями «вечной жизни».

Подчёркивается, что операция укрепила военные связи между КНДР и Россией, а участие в ней подчеркнуло важность партнёрства двух стран в области безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Власти КНДР официально сообщили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришёл к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие четвёртой статья Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с освобождением Курской области заявила, что военные Корейской народной армии плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с российскими бойцами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение территории от вражеских оккупантов.