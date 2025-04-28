В Пхеньяне установят памятник участникам операции в Курской области
ЦТАК: в Пхеньяне воздвигнут памятник героям операции в Курской области
Пхеньян, 28 апреля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. В честь военнослужащих КНДР, принимавших участие в операции по освобождению Курской области, в Пхеньяне установят памятник боевой славы. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что памятник военным подвигам восславит героизм «гордых сыновей» Народно-Демократической Республики. Также к могилам отдавших свои жизни воинов будут возложены цветы с пожеланиями «вечной жизни».
Подчёркивается, что операция укрепила военные связи между КНДР и Россией, а участие в ней подчеркнуло важность партнёрства двух стран в области безопасности.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.
Власти КНДР официально сообщили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришёл к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие четвёртой статья Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с освобождением Курской области заявила, что военные Корейской народной армии плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с российскими бойцами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение территории от вражеских оккупантов.