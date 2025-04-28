Минск, 28 апреля, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Распространение трансграничных лесных пожаров с Украины в Белоруссию может быть связано с поджогами. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Александр Кулик телеканалу «Беларусь 1».

ИА REGNUM Пожар

По словам министра, Белоруссия рано столкнулась с пожарами, первый был зафиксирован 21 февраля.

«Пожар, который вечером 26 апреля перешел с украинской территории, есть подозрения, что это специальный поджог», — сказал Кулик.

Возгорание, распространившееся на полтора километра, произошло неслучайно, считает министр лесного хозяйства.

«Все факты. Это так просто не бывает в лесной экосистеме», — добавил Кулик, подчеркнув, что вдоль госграницы увеличили число пожарных.

Как сообщало ИА Регнум, в Белоруссии возникли крупные лесные пожары, часть из них перекинулась с украинской границы. По словам Кулика, горят леса и болото на границе с Украиной в Милошевичском лесхозе.

К ликвидации пожаров привлекли личный состав и технику пяти лесхозов.