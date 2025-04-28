Пхеньян, 28 апреля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Героизм военных из КНДР, участвующих в операции по освобождению Курской области, отметил лидер страны Ким Чен Ын. Его заявление о высокой оценке действий военнослужащих привело 28 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Все они, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины. Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области — священная миссия для укрепления дружбы с РФ», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Отмечается, что подразделения КНДР задействовали в операции по приказу Ким Чен Ына. Северокорейские военные продемонстрировали высокий боевой дух и хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность, внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории РФ.

После успешной операции в Пхеньяне возведут «монумент боевой славы», чтобы почтить память «павших бойцов» в знак «вечной памяти от Родины и народа».

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

Глава государства поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ с этим событием. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.