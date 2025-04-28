Москва, 28 апреля, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Российские власти подготовили план мер по борьбе с нелегальной занятостью в стране на 2025–2027 годы. Проект распоряжения правительства, разработан Минтрудом и одобрен трехсторонней комиссией под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой 25 апреля.

ac.gov.ru Правительство РФ

Документ включает 18 мер на федеральном и региональном уровнях, такие как сбор информации о неработающих гражданах, усиление роли регионов в борьбе с нелегальным наймом и профилактика подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Этот план заменит предыдущий, действовавший в 2022–2024 годах, сообщает РБК.

Отмечается, что ряд мер из нового плана ориентирован на неработающих граждан трудоспособного возраста.

По данным Росстата, в 2023 году численность населения трудоспособного возраста, не входящего в состав рабочей силы, составляла 14,9 млн человек. В основном это студенты — их 6 млн, пенсионеры — 2,1 млн. В трудоспособном возрасте они могут быть, например, получателями пенсий по инвалидности, потере кормильца или имеющими право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, в эту группу входят домохозяйки — их 1,6 млн.

Данные получены на основе выборочных опросов населения.

Как сообщало ИА Регнум, большинство россиян (66%) считают рабочие профессии престижными и хотели бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя рабочую специальность (52%). А наиболее высокую оценку рабочие профессии получили у молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет — из них 72–73% считают труд рабочего престижным. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

В России национальный проект «Кадры» реализуется с 2025 года по решению президента Владимира Путина. Он помогает улучшить ситуацию на рынке труда и обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами, качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей.