* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 28 апреля, 2025, 03:42 — ИА Регнум. Верховный суд Украины признал законным решение и оставил в силе указ главы киевского режима Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года о лишении украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом 27 апреля сообщило издание «Зеркало недели».

youtube.com Игорь Коломойский

Согласно решению суда, наличие у Коломойского гражданства Израиля с 1995 года является основанием для прекращения его украинского гражданства. Предприниматель оспорил указ на основании того, что постоянно проживал на Украине и не планировал отказываться от гражданства.

Суд отверг эти доводы, поскольку Коломойский не принял меры для прекращения иностранного гражданства после внесения изменений в украинское законодательство в 2001 году, когда запретили иметь двойное гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря 2024 года Коломойский утверждал, что летом 2022 года представитель офиса Зеленского предложил ему добровольно отказаться от «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делу о хищениях в «Приватбанке». Потом бизнесмена шантажировали, угрожая лишить украинского гражданства.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года. Сначала ему предъявили обвинения в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путём. Через неделю добавили обвинение в завладении чужим имуществом с использованием служебного положения. По версии следователей, в 2013 и 2014 годах бизнесмен с помощью сотрудников «Приватбанка», в котором он был учредителем, незаконно присвоил 5,8 млрд гривен ($700 млн по курсу на тот момент). В июле 2024 года появилась информация, что в России у Коломойского в связи с тем, что он занимался экстремистской деятельностью и финансировал армию Украины, изъяли акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ». Имущество передали в бюджет РФ. Затем против Коломойского возбудили новое уголовное дело. Его бывший партнёр Алексей Мартынов обвинил предпринимателя в мошенничестве с корпоративными правами.