Пхеньян, 28 апреля, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал привет и поздравил с победой армию и народ России. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

Иван Шилов ИА Регнум Текст про Курскую авантюру

«Глава государства КНДР послал тёплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу. Правительство КНДР считает славой союзнические отношения с сильным государством, таким, как Россия, и радуется тому, что участие подразделений наших вооружённых сил в войне внесло вклад в дальнейшее укрепление боевых уз между двумя странами», — указали в ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын пообещал возвести в скором времени памятник в Пхеньяне в честь военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, власти КНДР официально объявили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие четвёртой статьи Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта заявил, что сроки возможного визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам. Он напомнил, что у лидера КНДР есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Представитель Кремля добавил, что пока каких-либо анонсирующих заявлений в администрации главы государства сделать не готовы.