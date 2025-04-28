Ким Чен Ын поприветствовал армию и народ России
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал боевой привет армии и народу России
Пхеньян, 28 апреля, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын передал привет и поздравил с победой армию и народ России. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
«Глава государства КНДР послал тёплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу. Правительство КНДР считает славой союзнические отношения с сильным государством, таким, как Россия, и радуется тому, что участие подразделений наших вооружённых сил в войне внесло вклад в дальнейшее укрепление боевых уз между двумя странами», — указали в ЦТАК.
Отмечается, что Ким Чен Ын пообещал возвести в скором времени памятник в Пхеньяне в честь военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.
Как сообщало ИА Регнум, власти КНДР официально объявили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие четвёртой статьи Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта заявил, что сроки возможного визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам. Он напомнил, что у лидера КНДР есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Представитель Кремля добавил, что пока каких-либо анонсирующих заявлений в администрации главы государства сделать не готовы.