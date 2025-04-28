Ванкувер, Канада, 28 апреля, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Посольство РФ в канадской Оттаве 27 апреля сообщило, что уточняет данные о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере. Дипломаты также выразили соболезнования родным погибших в связи с трагическими событиями на фестивале.

(сс) Tony Webster Оттава

«Информация о возможном присутствии граждан России среди пострадавших уточняется»,— говорится в публикации Telegram-канала посольства.

Также в дипмиссии заверили, что находятся в тесном контакте с канадскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших при наезде машины на толпу на фестивале Лапу-Лапу в канадском Ванкувере возросло до 11 человек. О наезде внедорожника на толпу в Ванкувере стало известно 27 апреля. Инцидент произошел на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит. Там проходила вечеринка, посвященная памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя Лапу-Лапу, который боролся за свободу коренных филиппинцев.

На кадрах в соцсетях с места трагедии видны лежащие на земле люди. Камера запечатлела и черный Audi, заблокированный полицейскими.

Мотив преступления виновника аварии до сих пор неизвестен.

15 марта в сербском Белграде автомобиль въехал в толпу во время многотысячной акции протеста и сбил трех человек, а также какое-то время тащил женщину на капоте. Протестующие бежали за машиной и пытались ее атаковать. В результате 50-летнего водителя, оказавшего сопротивление, задержала полиция.

3 марта в немецком Мангейме автомобиль наехал на толпу, в результате чего два человека погибли, еще 25 получили ранения. Водитель въехал в толпу людей в пешеходной зоне на торговой улице Планкен.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена в Германии. Инцидент произошел во время профсоюзной уличной демонстрации. Пострадали 36 человек, из которых двое получили тяжелые травмы, а еще восемь человек — травмы средней степени тяжести.