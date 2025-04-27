Пхеньян, 28 апреля, 2025, 02:58 — ИА Регнум. Победа над украинскими войсками в Курской области предотвратила авантюры Запада и Киева, которые стремились изменить ход специальной военной операции на Украине. Это 27 апреля отметила Центральная военная комиссия (ЦВК) КНДР в письменном заявлении в партийную газету «Нодон синмун».

Mil.ru Флаги КНДР и России

«Благодаря этой бесценной победе… с почти девятимесячным периодом оккупации Курской области вооружёнными силами Украины было покончено, а также были сорваны политические и военные авантюры Западных держав и киевских властей, стремившихся сломить [ход] специальной военной операции России», — указали авторы.

ЦВК поздравила военнослужащих с освобождением Курской области, добавив, что бессмертные подвиги участников операции стали «золотой страницей» в истории развития отношений КНДР и России.

Как сообщало ИА Регнум, южнокорейское агентство Yonhap отметило, что власти КНДР официально подтвердили отправку своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнёрстве. В Пхеньяне возведут «монумент боевой славы», чтобы почтить память «павших бойцов» в знак «вечной памяти от Родины и народа».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий. Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с освобождением Курской области отметила, что военные Корейской народной армии плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с российскими бойцами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение территории от вражеских оккупантов.

В июне 2024 года Путин посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Российский президент отметил, что этот документ будет основой отношений РФ и КНДР на длительный период.