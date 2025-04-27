Пхеньян, 28 апреля, 2025, 02:46 — ИА Регнум. Победное завершение освободительной операции в Курской области продемонстрировало «нерушимое боевое содружество» северокорейцев и русских. Об этом говорится в письменном заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленной 27 апреля в партийную газету «Нодон синмун».

Kremlin.ru Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин

«Победное завершение операции по освобождению Курской области стало не только победой справедливости над несправедливостью, но и новым историческим этапом, показавшим нерушимое боевое содружество и высочайший стратегический уровень союзнических и братских отношений между народами КНДР и России», — говорится в заявлении ЦВК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие КНДР в освобождении курского приграничья, а участников-северокорейцев — героями.

«Все они, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины», — цитирует лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Военный комитет (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) также отметил, что бойцы из КНДР продемонстрировали высокий боевой дух и проявили массовый героизм, внеся «весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории РФ».

Как передавало ИА Регнум, власти КНДР официально сообщили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие ст. 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

Ким Чен Ын также заверил, что в Пхеньяне возведут «монумент боевой славы», чтобы почтить память «павших бойцов» в знак «вечной памяти от Родины и народа».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.