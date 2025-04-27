США, 28 апреля, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ведёт себя спокойнее, чем ранее, и выражает готовность заключить сделку. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп, комментируя свою непродолжительную встречу с ним на похоронах папы римского Франциска.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Зеленский

«Я увидел, что он был спокойнее. Думаю, он понимает происходящее и хочет заключить сделку», — отметил Трамп при общении с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

При этом глава Белого дома не уточнил, о какой именно сделке идёт речь: по минералам между Вашингтоном и Киевом или соглашении по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Спустя несколько минут после общения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику. Американский телеканал Sky News со ссылкой на источники проинформировал, что в ходе встречи политики договорились продолжить беседу после церемонии похорон.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что президент США и глава киевского режима провели в Ватикане очень продуктивную беседу.

Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским в Ватикане. На кадрах, которые опубликовал Белый дом видно, как американский лидер что-то сказал подошедшему Макрону и преградил ему путь рукой. После этого третий стул убрали.

Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он выдвинул условие, предусматривающее полное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.