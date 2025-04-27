Брянск, 28 апреля, 2025, 02:12 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 28 апреля отражали атаку вражеских беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО РФ

Он уточнил, что силы ПВО ведут работу по обнаружению и уничтожению беспилотников ВСУ.

Богомаз попросил население региона соблюдать меры безопасности, а также не снимать и не распространять видео работы систем ПВО.

Как передавало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника, об этом сообщила 27 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 БПЛА, 605 ЗРК, 23 064 танка и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО, а также 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.

26 апреля российские военные уничтожили свыше 240 воздушных целей. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 236 беспилотников самолетного типа.