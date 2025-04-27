Москва, 28 апреля, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 апреля провёл телефонный разговор c госсекретарем США Марком Рубио. Подробности сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По информации МИД, был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым вопросам политического диалога между США и Россией, который значительно активизировался в последние дни.

Основное внимание было уделено теме урегулирования конфликта на Украине. Лавров и Рубио подчеркнули «важность консолидации складывающихся предпосылок» для начала мирных переговоров.

Кроме того, стороны обсудили и другие международные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров ранее отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей. Глава МИД РФ подчёркивал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля говорил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и говорить об условиях возможного мирного соглашения пока рано.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.