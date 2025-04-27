США, 28 апреля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Скоро появится много новой информации на тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 апреля заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое», — уточнил глава Белого дома.

Кроме того, он объявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от требований по Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, не стоит заранее говорить о провале переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона сосредоточена на работе, направленной на достижение конкретных результатов.

Личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должна быть продуктивной, и в настоящее время ведется её подготовка, подчёркивал 23 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога по Украине является абсурдом. Лидеров двух держав также объединяет готовность решать даже самые сложные вопросы путём дискуссий, отметил представитель Кремля.

Путин неоднократно подчеркивал, что для урегулирования украинского конфликта необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.