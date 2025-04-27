Вашингтон, 28 апреля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским 27 апреля в Ватикане заявил журналистам, что тот готов отказаться от притязаний на Крым.

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«Думаю, что это так, да», — ответил американский президент на вопрос о Крыме во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун.

Трамп пояснил, что никто не поднимал тему принадлежности Крыма в течение 12 лет, «а теперь вдруг заговорили». Он добавил, что посоветовал Зеленскому обратиться к бывшему президенту США Бараку Обаме с вопросом: «Почему он его уступил и даже без единого выстрела».

Как сообщало ИА Регнум, Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории, и президент США это понимает, заявил 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления Трампа о том, что Крым, потерянный Украиной 11 лет назад, больше не вернётся в состав этой страны.

Дональд Трамп ранее назвал абсурдными и нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Он заявил, что ответственность за развитие событий в украинском кризисе лежит на бывших президентах США — Бараке Обаме и Джо Байдене.

23 апреля Трамп раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ, и подчеркнул, что заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, только вредят переговорному процессу.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.