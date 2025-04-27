США, 28 апреля, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с очередной просьбой о поставке оружия для ВСУ. Об этом 27 апреля сообщил глава Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. США. Военная помощь Украине. Этот господин заплатит за всё

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — уточнил Трамп при общении с журналистами в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви. Это была первая встреча Зеленского и Трампа после словесной перепалки в Овальном кабинете 28 февраля. Спустя несколько минут после общения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику.

Немецкое издание Bild узнало, что Дональд Трамп отказался продавать киевскому режиму зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По данным издания, американский лидер больше заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чем в прибыли от продажи вооружений.

Зеленский 14 апреля выразил недовольство тем, что США не передают Украине дополнительные ЗРК Patriot, но при этом поставляют это вооружение Израилю. Он отметил, что Украина готова покупать ЗРК Patriot и может за 10 систем заплатить $15 млрд, но США не идут навстречу. Глава киевского режима обвинил США в нарушении взятых на себя обязательств.