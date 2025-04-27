Пхеньян, 28 апреля, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Власти КНДР официально сообщили об отправке своих военных в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом написало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В публикации отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, пришел к выводу, что сложившаяся ситуация подпадает под действие ст. 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и поэтому принял решение о направлении вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону.

По словам Ким Чен Ына, в Пхеньяне возведут «монумент боевой славы», чтобы почтить память «павших бойцов» в знак «вечной памяти от Родины и народа».

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

Военные Корейской народной армии плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с российскими бойцами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение территории от вражеских оккупантов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с освобождением Курской области.

Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

В июне 2024 года президент РФ посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.