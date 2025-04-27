Иран, 28 апреля, 2025, 01:12 — ИА Регнум. В иранский город Бендер-Аббас прибыли два самолёта МЧС России для помощи в ликвидации пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом 28 апреля проинформировала пресс-служба российского посольства в республике.

МЧС России Спецрейс Ил-76 МЧС России

«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами», — указали дипломаты в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что ожидается прибытие ещё одного самолёта МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Местные СМИ утверждали, что взрыв произошёл на складе опасных грузов, однако глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию. По факту взрыва организовали расследование. В результате ЧП пострадали более 1 тыс. человек, количество погибших возросло до 36.

В связи с инцидентом президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану. Также российский лидер выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия. Впоследствии по распоряжению Путина в Иран направили два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 МЧС для тушения пожара в порту.