Москва, 28 апреля, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Отряд французских добровольцев из бывших офицеров воюет против украинских боевиков в Донбассе. Об этом рассказал тележурналист Александр Рогаткин в репортаже в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Солдаты французской армии

«Отряд французских добровольцев с легендарным названием «Нормандия — Неман» воюет под знаменитым красным флагом с «леопардами» и «белой молнией», — рассказал он.

Французский военный с позывным Падре приехал воевать в Донбасс в декабре 2024 года, а его сослуживец с позывным Готье — месяц назад.

По словам Падре, французы «в одной команде с русскими — и служим вместе, и погибаем вместе».

По словам Рогаткина, оба добровольца — бывшие кадровые офицеры французской армии. Падре был инструктором в иностранном легионе, но современная «война дронов» для них — это что-то совершенно новое, и им нравится обучаться чему-то новому у русских.

Как сообщало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что французских добровольцев, которые помогают России в борьбе против украинского неонацизма, будут вспоминать с той же благодарностью, что и лётчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», которые принимали участие во Второй мировой войне против нацистских захватчиков.

Он отметил, что современных антифашистов немного, но «высокий нравственный выбор» этих французских добровольцев «резко контрастирует с позицией большей части политической элиты их стран».

Французский авиаполк «Нормандия — Неман» сражался на фронте против нацистских захватчиков с 1943 по 1945 год. За это время он участвовал в Курской битве, Смоленской наступательной операции «Суворов», Белорусской наступательной операции «Багратион», а также в боях по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. 96 лётчиков, которые проходили службу в полку, были награждены советскими боевыми орденами, а ещё четверо удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Запад не готов искать компромиссные решения по Украине. Из-за этого со стороны западных политиков звучат совершенно разные оценки и предложения в отношении конфликта.