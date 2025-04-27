Москва, 28 апреля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Самоубийство главной свидетельницы по делу американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, ярой правозащитницы Вирджинии Джуффре выглядит по меньшей мере подозрительным. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

President.gospmr.org Алексей Пушков

«В США очередное подозрительное «самоубийство». Вирджиния Джуффре — единственная женщина, согласившаяся давать показания по делу миллиардера-педофила и сводника Джеффри Эпштейна. Как известно, клиентура Эпштейна состояла из представителей высших слоев США и Британии», — отметил Пушков.

Пушков добавил, что республиканцы в США «выражают скептицизм по поводу официальной версии самоубийства». Известно, что Джуффре была настроена решительно на разоблачение Эпштейна и не раз заявляла, что никогда не лишит себя жизни.

«Хочу заявить, что я ни в каком виде и ни в какой форме не склонна к самоубийству… Слишком много опасных людей хотели бы заткнуть мне рот», — цитирует Пушков соцсети покойной.

Как передавало ИА Регнум, обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании Вирджиния Джуффре была найдена мертвой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия 25 апреля.

Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны Вирджинии Джуффре. В 2021 году она подала федеральный иск против Эндрю, утверждая, что он подверг её сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Эндрю согласился урегулировать дело за 12 млн евро в 2022 году. Он отрицал, что занимался с ней сексом.

В 2022 году принца Эндрю лишили ряда титулов и выгнали из Букингемского дворца из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании со стороны Джуффре.

Джуффре называла себя одной из несовершеннолетних жертв американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в тюрьме. По её словам, он познакомил её с принцем Эндрю, принудившим её к интимной связи.