Белгород, 28 апреля, 2025, 00:49 — ИА Регнум. В Белгороде вечером 27 апреля в дорожную аварию попали машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб медработник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://t.me/vvgladkov ДТП в Белгороде

«Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжёлом состоянии. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась. От удара погиб Сергей Владимирович Журбенко, фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи», — уточнил Гладков в Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего.

Также в аварии пострадала сотрудница скорой помощи. Женщину госпитализировали с множественными ушибами и черепно-мозговой травмой. Водитель не пострадал.

У другого участника аварии — водителя легкового автомобиля зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. Его также доставили в больницу.

По данным Управления МВД России по Белгородской области, авария произошла около 22:05 мск на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая. Машина скорой медицинской помощи ехала с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, когда столкнулась с автомобилем «Мерседес», двигавшемся на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 февраля в Белгороде водитель за рулем BMW Х7 проехал перекресток проспекта Славы и улицы Попова на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате автомобили наехали на опору линии электропередачи и стену здания. Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Ещё четыре человека получили травмы. За рулем автомобиля был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. В машине находились еще двое мужчин. По информации местных СМИ, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и разогнал автомобиль до скорости более 100 км/ч.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращения в МВД и Следственный комитет в связи с ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера скорой помощи. Парламентарий в обращении на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева попросил главу ведомства взять расследование дела под личный контроль. В запросе председателю СКР он попросил проверить противоречивую информации о водителе, управлявшем BMW.