Ватикан, 28 апреля, 2025, 00:28 — ИА Регнум. Третий стул на встрече американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией похорон папы римского Франциска предназначался для переводчика, а не для, как предполагали СМИ, президента Франции Эммануэля Макрона. Подробности узнала газета Telegraph от французских дипломатов.

В Ватикане

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он был для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — говорится в статье.

При этом отмечается, что именно Макрон был инициатором встречи Трампа и Зеленского. Якобы глава киевского режима должен был подтвердить свою поддержку прекращению огня, а президент США — усилить давление на Россию, написал автор.

На видео, ранее опубликованном Белым домом, в зале собора стояло изначально три стула. В итоге осталось только два, на которых и сидели Трамп и Зеленский. Разговор длился не более 15 минут.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Зеленским в Ватикане. Это видно на кадрах, которые опубликовал Белый дом. Американский лидер что-то сказал подошедшему Макрону и преградил ему путь рукой. После этого третий стул убрали.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, президент США и глава киевского режима провели в Ватикане очень продуктивную беседу.

Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Спустя несколько минут после общения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику.

Это была первая встреча Зеленского и Трампа после словесной перепалки в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но встреча завершилась скандалом. В ходе переговоров Зеленский вступил в перепалку с американским лидером, подписание документа отменили. Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский отказался, его попросили удалиться. Глава киевского режима досрочно покинул Белый дом.