Сана, 28 апреля, 2025, 00:22 — ИА Регнум. При авиаударе США по йеменской столице Сане погибли не менее восьми человек. Об этом сообщил подконтрольный шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Восемь человек погибли, включая женщин и детей, в результате удара США по району Сакбан в округе Бени аль-Харис», — указали журналисты.

По данным телеканала, ещё несколько человек числятся пострадавшими.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля 12 человек стали жертвами авиаударов ВВС США по рынку и жилому району в центре йеменского города Сана. В результате атаки был нанесён серьёзный ущерб жилым домам и магазинам.

Представитель хуситов Анис Аласбахи 17 апреля заявил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения. По заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), американские военные нанесли удары по источникам топлива, поддерживающим связанную с Ираном террористическую группировку хуситов. Отмечалось, что целью ударов было лишить хуситов «незаконных доходов», которые более десяти лет использовались для финансирования их террористической деятельности в регионе.

Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по нескольким районам страны.