США атаковали столицу Йемена, погибли восемь человек
Al Masirah: в Йемене при авиаударе США восемь человек погибли, в том числе дети
Сана, 28 апреля, 2025, 00:22 — ИА Регнум. При авиаударе США по йеменской столице Сане погибли не менее восьми человек. Об этом сообщил подконтрольный шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) телеканал Al Masirah.
«Восемь человек погибли, включая женщин и детей, в результате удара США по району Сакбан в округе Бени аль-Харис», — указали журналисты.
По данным телеканала, ещё несколько человек числятся пострадавшими.
Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля 12 человек стали жертвами авиаударов ВВС США по рынку и жилому району в центре йеменского города Сана. В результате атаки был нанесён серьёзный ущерб жилым домам и магазинам.
Представитель хуситов Анис Аласбахи 17 апреля заявил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения. По заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), американские военные нанесли удары по источникам топлива, поддерживающим связанную с Ираном террористическую группировку хуситов. Отмечалось, что целью ударов было лишить хуситов «незаконных доходов», которые более десяти лет использовались для финансирования их террористической деятельности в регионе.
Американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по нескольким районам страны.