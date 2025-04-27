Лобня, Московская область, 27 апреля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. В подмосковном городе Лобня мужчина упал на асфальт во время ссоры с велосипедистом. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался. Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила 27 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Предварительно установлено, что около одного из домов, расположенных на улице Чкалова, между двумя гражданами возникла ссора, в ходе которой один из них нанёс оппоненту два удара кулаком в область лица, после чего последний упал, ударившись головой об асфальт», — уточнили правоохранители.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался местный житель 2004 года рождения. Погибшему было 43 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября 2024 года 37-летний хоккеист Артём Торточаков умер после драки возле развлекательного заведения в Абакане. Погибший являлся игроком клуба «Металлург». По версии следствия, Торточаков и подозреваемый вступили в словесную перепалку около одного из развлекательных заведений. 25-летний мужчина несколько раз ударил спортсмена в голову, после чего 37-летний мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где впоследствии умер. Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.