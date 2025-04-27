Самара, 27 апреля, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Россия», летевший из египетской Хургады в Самару, получил удар молнии при посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Экипаж Boeing 737-800 при заходе на посадку в аэропорту Курумоч 27 апреля в 07:22 мск сообщил о возможном поражении молнией.

В момент удара лайнер находился на высоте 1,8 тыс. метров. Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигналов «срочности» и «бедствия». Посадка борта в 07:30 прошла благополучно. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы в Магас, умер пассажир. Борт изменил курс в тот момент, когда командиру доложили информацию о мужчине (60–65 лет), потерявшем сознание. После посадки и выполнения всех необходимых процедур на земле борт снова вылетел в аэропорт назначения.

23 апреля пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил, что пассажиры рейса Москва — Сочи более чем на сутки застряли в Минеральных Водах из-за вынужденной посадки самолёта в связи с неблагоприятными метеоусловиями.