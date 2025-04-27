Гомель, Белоруссия, 27 апреля, 2025, 23:35 — ИА Регнум. В Белоруссии возникли крупные лесные пожары, часть из них перекинулась с украинской границы. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба белорусского минлесхоза.

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«И снова горят леса и болото. Крупный лесной пожар на границе с Украиной в эти минуты ликвидируют работники лесного хозяйства. Болотистая местность горит в Милошевичском лесхозе», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

К ликвидации пожаров привлекли личный состав и технику пяти лесхозов.

Глава минсельхоза Александр Кулик в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что один из последних пожаров перешёл с украинской территории, есть даже подозрения, что это специальный поджог. В лесной экосистеме просто так пожаров не бывает, фронт огня достиг 1,5 км, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера в связи с лесными пожарами. К тому моменту в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, один пожар на площади 500 га был локализован. МЧС нарастило группировку пожарных в регионе. 25 апреля ведомство информировало, что с начала пожароопасного периода в регионе защитили 30 населённых пунктов от перехода огня. Самолеты Ил-76 МЧС России 27 апреля прибыли в Забайкальский край для тушения природных пожаров.