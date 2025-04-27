Москва, 27 апреля, 2025, 23:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS отметил, что не стоит заранее говорить о провале переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона сосредоточена на работе, направленной на достижение конкретных результатов.

Global Look Press

Ведущая поинтересовалась у российского дипломата, рассчитывает ли он на продолжение диалога между Россией и США после возможного провала «потенциальных мирных переговоров» по Украине, напомнив, что президент США Дональд Трамп ранее говорил, что его терпение заканчивается.

«Вы предвосхищаете текущий процесс, говоря о возможном провале переговоров. Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах или победах», — парировал в ответ Лавров.

Глава МИД также акцентировал, что Россия всегда готова к диалогу, а если есть вопросы, то их «нужно адресовать американской стороне».

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом станет шагом к переговорам с Трампом. При этом непосредственно на самой встрече с Уиткоффом будущие переговоры с Трампом не обсуждались.

23 апреля Песков отметил, что личная встреча Путина и Трампа должна быть продуктивной, и в настоящее время ведется её подготовка. Лавров подчеркнул, что Москва готова искать баланс интересов в вопросе урегулирования конфликта на Украине.