Анкара, 27 апреля, 2025, 23:06 — ИА Регнум. На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 27 апреля сообщил турецкий департамент по делам ЧС (AFAD).

Global Look Press

Подземные толчки зарегистрировали в 21:09 мск. Эпицентр находился в 44 км от провинции Элязыг, где проживают около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11,3 км.

Местные власти пока не располагают информацией о последствиях землетрясения, написал в соцсети Х губернатор провинции Нуман Хатипоглу.

Как сообщало ИА Регнум, профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил, что Турции угрожает новое, более масштабное землетрясение. При этом точную дату предстоящего бедствия спрогнозировать невозможно. Сейсмолог подчеркнул, что регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям. По данным учёных, Северо-Анатолийский разлом в Мраморном море провоцирует масштабные землетрясения раз в 250 лет. Также Эйидоган предупредил, что мощное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, откликнется на весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 млн человек. В частности, катастрофа затронет не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова.

Землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадали более 150 человек, жертв в результате подземных толчков нет.