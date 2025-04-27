Киев, 27 апреля, 2025, 23:00 — ИА Регнум. Украина и США достигли определенных договорённостей в части того, что ранее предоставленная финансовая помощь Вашингтона не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Об этом в Telegram-канале 27 апреля написал украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Global Look Press

По словам Шмыгаля, прошла «важная встреча», на которой отдельной темой разговора было соглашение между странами.

«Есть хороший прогресс. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная США до его подписания», — уточнил украинский политик.

Шмыгаль отметил, что Киев определил «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить конституции и законодательству Украины. При этом премьер подчеркнул, что соглашение должно обязательно быть ратифицировано Верховной радой.

Также он добавил, что у Киева есть подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов.

«Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины», — пояснил Шмыгаль.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.

Зеленский дважды отказывался заключать с США сделку: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда Зеленский спровоцировал перепалку с американским президентом Дональдом Трампом. В результате главу киевского режима выгнали из Белого дома.