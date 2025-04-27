Прага, 27 апреля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. За четыре месяца 2025 года Чехия в рамках инициативы по боеприпасам передала Украине ещё 400 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом 27 апреля заявила чешский министр обороны Яна Чернохова.

Global Look Press

«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем доставить по всему миру. И ресурсов у нас еще хватает, таких ресурсов на данный момент еще около полутора миллионов», — приводит слова главы минобороны Чехии агенство агентство CTK.

Она напомнила, что в 2024 году Прага поставила Киеву около 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов разного калибра. В текущем году деньги будут зарезервированы примерно до осени. По словам Черноховой, от спонсоров будет зависеть, получится ли им собрать достаточно средств для финансирования инициативы и доставки боеприпасов на Украину в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, в марте премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждал, что Киев может лишиться 500 тыс. снарядов от Праги, если к власти в республике придёт оппозиционное движение ANO во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем. По словам премьера, Бабиш выступает против инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону и говорит о мире без каких-либо условий.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что у европейских стран нет необходимых сил и желания для оперативной и эффективной помощи Украине. Нежелание поддерживать киевский режим со стороны стран ЕС прослеживается, несмотря на прошедшие саммиты, на которых заявлялось об увеличении военной и финансовой помощи Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал заинтересованность Москвы в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса. Российский лидер отмечал, что в числе основных условий для завершения конфликта — прекращение поставок западного оружия ВСУ.