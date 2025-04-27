Москва, 27 апреля, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Киев решился и провёл операцию по вторжению в Курскую область, которая привела к огромным потерям личного состава ВСУ, но не принесла никаких результатов. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани «РИА Новости».

Global Look Press

«Вы лучше меня знаете, что украинские войска всегда находились далеко от Курска и занимали лишь небольшую территорию. Это вторжение стало кровавой операцией для украинской армии и не принесло никаких результатов», — сказал Мариани.

По словам политика, идея удерживать часть Курщины для упрощения переговоров с Россией принадлежала Британии, но привела лишь к гибели тысяч украинских военных и потере большого количества техники.

«Я считаю, что это был губительный эпизод, которого можно было избежать. И если подтвердится, что это было сделано по инициативе британцев, то это ещё один провал», — добавил Мариани.

Политик также отметил символизм этого провала ВСУ, поскольку Курская битва 1943 года в Великой Отечественной войне стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны.

Евродепутат также напомнил, что в 1943 году нападение спровоцировали нацисты, а теперь — украинцы, и те, «кто это спровоцировал, в итоге потерпели поражение».

«Переговоры для Зеленского продолжатся как можно скорее для достижения мира, но в любом случае без оккупации части территории России», — резюмировал Мариани.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, Герасимов подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны. Российские войска по поручению Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул президент.