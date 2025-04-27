Симферополь, 27 апреля, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Российские средства противоздушной обороны вечером 27 апреля за час уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Пять дронов ВСУ были сбиты с 20:50 до 22:00 над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

Других подробностей ведомство не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО за прошедшие сутки сбили запущенные ВСУ две переделанные зенитные ракеты С-200, а также уничтожили 124 беспилотника.

Всего с начала проведения спецоперации российские подразделения уничтожили 53 945 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, более 23 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 34,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.

27 апреля российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.