Лондон, 27 апреля, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Около 200 тыс. евро (около 19 млн рублей) пожертвовал папа римский Франциск перед смертью на закрытие ипотеки макаронной фабрики. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Global Look Press

«Незадолго до своей смерти он потратил почти все оставшиеся у него деньги, около 200 тыс. евро, на выплату ипотеки на макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме», — указали в статье от 26 апреля со ссылкой на духовное завещание понтифика.

Также он распорядился, чтобы его похоронили как можно дальше от Ватикана.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

На его похоронах, прошедших 26 апреля, присутствовало около 200 тыс. человек, в том числе ведущие мировые политики, включая президента США Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и другие.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.