Москва, 27 апреля, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Отказ заслуженному тренеру России по фигурному катанию Александру Жулину в праве присутствовать вместе со своими учениками на олимпийском квалификационном турнире в Пекине является несправедливостью и подлостью, заявила 27 апреля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Федоров

Ранее Жулин рассказал о введённом в отношении него запрете. Формальные причины такого решения не назывались. По мнению тренера, реальной причиной стала его критика в адрес экс-президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Все нас знают. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. <…> Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — сказала Тарасова «РИА Новости».

Она также отметила, что решение о запрете в отношении Жулина принимали люди, которых никто не выбирал, а способ вынесения подобных решений является крайне непрозрачным. Бороться с таким произволом необходимо на политическом уровне, добавила Тарасова.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 апреля сообщалось, что Международный союз конькобежцев 9 мая может принять решение по допуску российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры — 2026. Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев уже отправили списки на утверждение.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. Квалификационный турнир пройдёт в Пекине в сентябре 2025 года.