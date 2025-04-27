Горловка, ДНР, 27 апреля, 2025, 21:23 — ИА Регнум. Один житель Горловки погиб, еще шесть пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«В утреннее время противник нанес намеренный удар по центру Никитовского района Горловки из ствольной артиллерии калибром 155 мм — один из снарядов попал в крышу рынка жилмассива «Комсомолец», — написал Пушилин в Telegram-канале.

В результате киевской агрессии погиб мужчина. Тяжелые ранения получила женщина 1970 г. р., ранения средней степени тяжести — мужчина 1974 г. р., легкие ранения получили мужчина 1978 г. р., а также женщины 1980, 1954 и 1976 г. р., добавил глава ДНР. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Кроме того, при атаке ВСУ повреждение получило жилое домостроение в Калининском районе Горловки и два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах. Всего противник в течение дня совершил более десяти атак на мирное население. Украинские вооруженные формирования для атак по городу использовали ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные дроны.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля при обстреле Горловки со стороны ВСУ мужчина получил ранения. 8 апреля еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в жилом массиве «Строитель» Горловки.

В период объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия (20 апреля) ВСУ девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 33 боеприпаса. Все атаки были зафиксированы на горловском направлении. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.