Ванкувер, Канада, 27 апреля, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Число погибших при наезде машины на толпу на фестивале Лапу-Лапу в канадском Ванкувере возросло до 11 человек. Об этом 27 апреля сообщил заместитель начальника городской полиции Стив Раи.

Global Look Press

«На данный момент погибли 11 человек», — сказал Раи в ходе пресс-конференции.

По словам правоохранителя, мотив преступления виновника аварии до сих пор неизвестен.

О наезде внедорожника на толпу в Ванкувере стало известно ранее 27 апреля. Инцидент произошел на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит. Там проходила вечеринка по случаю Дня Лапу-Лапу — праздника, посвященного памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя Лапу-Лапу, боровшегося за свободу коренных филиппинцев.

Затем в соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видны лежащие на земле люди и сотрудники экстренных служб, поспешившие к ним на помощь. Камера запечатлела и черный Audi, заблокированный полицейскими.

Ранее ИА Регнум сообщало и о других схожих происшествиях. 15 марта в сербском Белграде автомобиль въехал в толпу во время многотысячной акции протеста и сбил трех человек, а также какое-то время тащил женщину на капоте. Протестующие бежали за машиной и пытались ее атаковать. В результате 50-летнего водителя, оказавшего сопротивление, задержала полиция.

3 марта в немецком Мангейме автомобиль наехал на толпу, в результате чего два человека погибли, еще 25 получили ранения. Водитель въехал в толпу людей в пешеходной зоне на торговой улице Планкен.

13 февраля автомобиль въехал в толпу людей в центре Мюнхена в Германии. Инцидент произошел во время профсоюзной уличной демонстрации. Пострадали 36 человек, из которых двое получили тяжелые травмы, а еще восемь человек — травмы средней степени тяжести.