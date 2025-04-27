Ливерпуль, Великобритания, 27 апреля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» 27 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии переиграл «Тоттенхэм» и досрочно стал победителем первенства.

Global Look Press

Игра завершилась со счётом 5:1. Голы в составе «Ливерпуля» забили Луис Диас, Алексис Макаллистер, Коди Гакпо и Мохаммед Салах, ещё один мяч защитник соперников отправил в свои ворота. Единственный гол «Тоттенхэма» забил Доминик Соланке.

После 34 туров первенства «Ливерпуль» набрал 82 очка. Занимающий второе место в таблице лондонский «Арсенал» (67 очков) уже не сможет настичь соперника.

Чемпионат Англии «Ливерпуль» выиграл в 20-й раз. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед».

Большую часть своих титулов «Ливерпуль» завоевал в 1960–1980-х годах (13 побед в чемпионате). Предыдущий успех клуб праздновал в 2020 году. Также «Ливерпуль» является восьмикратным обладателем Кубка Англии, шестикратным победителем Кубка (Лиги) чемпионов и трёхкратным обладателем Кубка УЕФА.

Как передавало ИА Регнум, ранее сборная Англии по футболу оказалась под угрозой отстранения от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за законопроекта о создании нового надзорного органа, который должен был отвечать за финансовую устойчивость клубов и английского футбола в целом, а также за защиту важных для болельщиков традиционных особенностей английского футбола.

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Нэнди и предостерёг правительство страны от вмешательства в футбольные дела. Законопроект не был рассмотрен.