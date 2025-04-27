Москва, 27 апреля, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) 9 мая может принять решение по допуску российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры‑2026. Об этом 27 апреля сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Павел Львов/РИА Новости

«Решение по допуску конкретных спортсменов, на которых федерации подавали списки, пока не принято и должно быть утверждено советом ISU. Следующий совет ISU пройдет 9 мая в онлайн‑режиме», — сказано в публикации.

Также отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев уже отправили списки на утверждение в ISU.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт в Китае 17–21 сентября 2025 года.

Новость дополняется.