Санкт-Петербург, 27 апреля, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Загранпаспорт основателя ЛДПР Владимира Жириновского продали на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей. Соответствующие данные появились 27 апреля на сайте торговой площадки.

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«Лот №750. Заграничный паспорт В. В. Жириновского, 1990-е. Продан за 1 100 000 рублей», — сказано в сообщении.

Стартовая стоимость лота составляла 100 тыс. рублей. Документ был выдан Жириновскому в октябре 1992 года.

В аукционном доме отметили, что в документе есть несколько виз, а также отметок, сделанных российскими пограничниками. До начала торгов потенциальным покупателям сообщили о некоторых особых условиях торгов по данному лоту.

«В целях предотвращения накруток и спонтанных ставок на этот лот новым клиентам необходимо предварительно внести возвращаемый залог 100 000 рублей», — отмечалось в сообщении.

Имя покупателя не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в январе Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского. Их предполагается вручать студентам, курсантам, аспирантам и адъюнктам, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Размер выплат должен составить от 15 до 20 тыс. рублей в месяц.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что прогнозы Жириновского сбывались потому, что были основаны на анализе. Глава государства подчёркивал, что основатель ЛДПР был очень эрудированным политиком и экспертом по Ближнему Востоку.