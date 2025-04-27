Вашингтон, 27 апреля, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп-младший и несколько крупных предпринимателей намерены организовать частный элитный клуб для богатейших бизнесменов страны, сообщило 27 апреля издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Global Look Press

По замыслу сына Трампа и предпринимателей, в рамках такого клуба бизнес мог бы напрямую взаимодействовать с администрацией президента, сказано в сообщении.

По этим данным, для вхождения в клуб нужно будет получить приглашение и заплатить взнос в размере не менее 500 тыс. долларов.

«Их цель — <…> обслуживать интересы технологических магнатов и бизнес-магнатов, которые стремятся развивать свои отношения с администрацией Трампа. Приглашение для вступления в качестве условия и чрезмерно высокая стоимость вступления призваны обеспечить общение представителей первых лиц компаний с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы», — сказано в материале.

В числе инициаторов идеи, помимо Трампа-младшего, названы предприниматели Омид Малик и Крис Баскирк, а также сыновья спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа Зак и Алекс. Клуб предполагается назвать «Исполнительная власть».

Как передавало ИА Регнум, 4 марта Дональд Трамп анонсировал запуск программы по выдаче иммиграционных виз для инвесторов. Таким образом планируется привлечь в США самых успешных предпринимателей, которые, как ожидается, создадут рабочие места и внесут вклад в развитие экономики страны.

22 марта министр торговли США Говард Лютник сообщил, что в первый же день работы программы была продана 1 тыс. иммиграционных «золотых виз» стоимостью $5 млн каждая. Доход американского бюджета, таким образом, составил $5 млрд. Лютник заявил, что Трамп рассчитывает на продажу до 1 млн виз такого типа. Средства от продажи идут на погашение госдолга США, который в указанный момент составлял $36,2 трлн.