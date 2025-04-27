Рио-де-Жанейро, Бразилия, 27 апреля, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился в Рио-де-Жанейро, где с 28 по 29 апреля пройдет совещание глав МИД стран — участниц БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Global Look Press

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС», — говорится в сообщении агентства.

С 1 января председательство в межгосударственном объединении БРИКС перешло к Бразилии. В тот же день девять стран-партнёров присоединились к БРИКС — Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырем странам.

Следующий саммит объединения с участием глав государств должен состояться 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. В октябре в Казани проходил саммит глав государств объединения, на котором страны-участницы утвердили декларацию саммита и распространили её в ООН. В ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Переговоры Путина с лидерами государств БРИКС отличались особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показали, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.