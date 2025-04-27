Париж, 27 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Тысячи французов вышли на улицы Парижа с требованием отставки президента республики Эммануэля Макрона.

Global Look Press

«Людской поток сейчас захлестывает Париж по призыву патриотов к миру! Мы остановим Макрона, мы остановим ЕС, мы остановим войну!» — заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Политик также прикрепил фото протестов, на котором видно большое количество людей с французскими флагами, а также с баннером, гласящим «Pour la Paix» (За мир).

Данную акцию организовала партия «Патриоты», мероприятие стартовало в центре Парижа на площади Пале-Рояль. Демонстранты несли в руках плакаты с надписями «Макрон, мы не будем умирать за Украину!», выступая против политики французского президента, поддерживающего киевский режим.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день в Амстердаме прошла демонстрация за мир и против поставок западного вооружения Украине. Мероприятие началось днем на площади Дам, после чего колонна демонстрантов прошла по центральным улицам. Горожане несли в руках плакаты с надписями «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!», «За мир с Россией!». Организаторы демонстрации призывают правительство Нидерландов выступить посредником для достижения дипломатического решения конфликта.