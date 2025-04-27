Сана, 27 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Трое российских моряков с танкера SevenPearls, которые попали под авиаудар в порту Йемена, перевезли на лечение в столицу Сану. Об этом 27 апреля проинформировал экипаж судна.

Global Look Press

«Я знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена», — передает слова источника «РИА Новости».

При этом представитель судна сообщил, что пострадавший танкер отошел от причала из опасений новых ударов, однако администрация порта не дает согласия покинуть его. По его словам, на данный момент на судне есть продовольствие, вода и медикаменты, однако экипаж напуган из-за возможных новых обстрелов.

Всего в составе экипажа на SevenPearls находится 21 россиянин. Среди них есть граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо медицинское обследование в связи с их нестабильным состоянием здоровья.

Вечером 26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что три российских моряка получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов США по порту Рас-Иса в Йемене. Пострадавших подобрала служба береговой охраны Йемена, после чего их направили на лечение в больницы.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля ВВС США нанесли авиаудары по рынку и жилому району в центре Саны. По меньшей мере 12 человек погибли, 30 получили ранения. До этого военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Центральное командование Вооруженных сил США отмечало, что порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи сообщил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения. 13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана.