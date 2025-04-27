Москва, 27 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Заслуженному тренеру России Александру Жулину запретили ехать на отбор к Олимпийским играм — 2026 вместе с подопечными фигуристами. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».

Александр Вильф/РИА Новости

«Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили, у них там есть какая-то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя», — отметил он.

Жулин также уточнил, что несмотря на свое отсутствие в Пекине, он сможет работать с фигуристами на сборе в Красноярске.

По словам тренера, причиной запрета стала его критика в адрес экс-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. При этом он заявил, что не жалеет о своих словах и рад, что Баха сменили на посту.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские гимнасты прокомментировали решение отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Член сборной РФ по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что таким образом спортсмены выразили солидарность с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам.

Маринова в этом решении поддержала другая гимнастка российской сборной Виктория Листунова, которой отказали в нейтральном статусе из-за открытки в соцсети с поздравлением с Днем Победы.