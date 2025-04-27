Москва, 27 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Министерство просвещения России впервые проведет мониторинг питания во всех детских лагерях страны. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Впервые мы включили в мониторинг летней кампании показатели по питанию. И мы будем понимать все вплоть об организации, которая находится на аутсорсинге к концу этой летней оздоровительной кампании», — сказал Бугаев на заседании Совета законодателей.

По его словам, ранее в России такого всеобъемлющего анализа не проводилось. Теперь в Минпросвещения рассчитывают получить объективную картину, которая «позволит сделать соответствующие выводы». Также по итогам летней оздоровительной кампании 2025 года ведомство составит рейтинг регионов по состоянию сферы детского отдыха и оздоровления.

Как передавало ИА Регнум, в июле прошлого года Роспотребнадзор оштрафовал около 80 детских лагерей в Дагестане за нарушение правил организации питания. Проверка выявила такие нарушения, как приём пищи без документов, подтверждающих её качество и безопасность, вместо бутилированной воды детям предлагали пить воду из-под крана, блюда готовились не по технологическим документам.

Кроме того, в ряде лагерей в ежедневном рационе детей отсутствовали сыр, творог, рыба, кисломолочные продукты, фрукты и ржаной хлеб. В 20% случаев выявлено несоответствие по калорийности рационов питания.