Иран, 27 апреля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Число жертв взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном рядом с городом Бендер-Аббас, увеличилось до 40. Об этом 27 апреля сообщил губернатор иранской провинции Хормозган Мохаммад Ашури Тазиани.

AP/TASS

Ранее сообщалось о 36 погибших.

«На данный момент число людей, скончавшихся от травм, полученных при взрыве, достигло 40», — цитирует Тазиани информагентство Mehr.

Днём 27 апреля депутаты иранского парламента сообщали, что многие из погибших ещё не опознаны. Также собеседники СМИ допускали, что под завалами остаются и тела других погибших.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Местные СМИ сообщали, что взрыв произошел на складе опасных грузов, однако глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию. По факту взрыва начато расследование.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. Глава государства выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия. Позднее по распоряжению Путина в Иран направили два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 МЧС.

Сообщалось о 1205 пострадавших в результате взрыва. Большинство из них уже выписаны из больниц. По данным на 16:00 мск 27 апреля, в госпиталях остаются 190 человек, в том числе 20 — в отделениях интенсивной терапии.

В посольстве РФ в Тегеране сообщали, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Загранучреждения РФ в Иране работают в штатном режиме.