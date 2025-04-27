Ярославль, 27 апреля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Уже на третьей минуте игры забросил первую шайбу уфимец Данил Алалыкин. На 24-й минуте игры Рушан Рафиков из ярославского «Локомотива» сравнял счет, отправив шайбу в ворота противника. Однако уже на 54-й минуте Михаил Науменков из команды гостей забил новую шайбу, а на последней минуте игры Александр Хмелевский увеличил разрыв в счете.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 29 апреля в Ярославле. «Локомотив» в текущем сезоне стал победителем регулярного чемпионата, «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля вступит в борьбу вторая пара полуфинала — московское «Динамо» и челябинский «Трактор». 13 мая начнется финальная серия Кубка Гагарина.