Белгород, 27 апреля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. В Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель грузовика. Об этом 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что вражеский дрон атаковал «Газель», принадлежащую сельхозпредприятию. Водителя с ушибом живота бригада скорой помощи доставила в больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно, добавил Гладков.

25 апреля украинские формирования в очередной раз атаковали с помощью дрона Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Еще один человек получил осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. Его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, в результате атаки украинского беспилотника 24 апреля погибла мирная жительница региона. Днем ранее, 23 апреля, в хуторе Шаховка ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом, мирная жительница получила ранения.

22 апреля украинский дрон атаковал грузовик в Краснояружском районе Белгородской области, водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Трагедия произошла на повороте в село Сергиевка.