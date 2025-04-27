Берлин, 27 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Возможный новый глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль придерживается проукраинских взглядов. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Global Look Press

28 апреля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц озвучит состав нового правительства ФРГ. По данным немецких СМИ, место министра иностранных дел достанется именно Вадефулю.

«Вадефуль, как доверенное лицо Мерца, естественно, имеет «консервативный профиль». Он является опытным, знающим и осведомленным внешнеполитическим деятелем», — указано в публикации.

Также уточняется, что в бундестаге политик неоднократно выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие против целей на российской территории.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась социал-демократическая партия, в которой состоит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Лидер «АдГ» Алиса Вайдель тогда отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы.