Москва, 27 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сразу поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня, но при условии, что не повторятся «ошибки прошлого», заявил 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на просьбу журналиста телеканала CBS News прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к РФ остановить нанесение ударов по Украине.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены», — сказал Лавров.

Он напомнил, что ранее руководители киевского режима подписывали, а потом нарушали соглашения, пользуясь при этом поддержкой и поощрением администрации экс-президента США Джозефа Байдена, а также ряда европейских стран.

ВС РФ наносят удары только по объектам, которые используются военными Украины, почеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. Минобороны РФ проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. Применялось высокоточное оружие и беспилотники. Все намеченные цели были поражены.

Трамп заявил, что недоволен массированным ударом ВС РФ Украине. Он отметил, что в таких действиях якобы не было необходимости, а время для ударов было выбрано неудачно.

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