Копенгаген, 27 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Гренландия готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, но остров требует к себе уважения. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Steffen Trumpf/Global Look Press

«Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения», — сказал Нильсен журналистам.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира», а также ради национальных интересов США. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

В свою очередь Нильсен подчеркнул, что остров не станет частью США. Он также призвал жителей Гренландии не бояться заявлений президента США и реагировать на них «достойно и сплочённо».

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля США назвали сумму нижнего порога стоимости при покупке Гренландии. За основу подсчётов взято предложение 33-го президента США Гарри Трумэна, который в 1946 году предложил выкупить остров за $100 млн. С учётом инфляции на сегодняшний день, по подсчётам Newsweek, эта сумма выросла до $1,6 млрд. Кроме того, действующий американский лидер заявлял о $600 млн ежегодных выплат, на которые Трамп обещал увеличить субсидии, выделяемые Данией. Таким образом, общая сумма потенциального предложения США о покупке Гренландии составит $2,2 млрд.

27 марта президент России Владимир Путин напомнил, что планы США присоединить Гренландию существовали давно. Российский лидер отметил, что американцы вынашивали планы по присоединению Гренландии и Исландии ещё в 60-е годы XIX века. Путин указал на растущую роль Арктики для всего мира и заявил, что притязания США на Гренландию, имеющую выход в этот регион, неверно считать экстравагантными.